Москва, 25 мая, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Специалисты «Лаборатории Касперсого» зафиксировали повышенную активность ориентированного на Россию вируса-троянца Asacub в первом квартале года. Об этом сообщается в отчёте компании об информационных угрозах в первом квартале 2019 года.

Логотип лаборатории Касперского

Согласно отчёту, в этот период операторы вируса Asacub совершили несколько масштабных атак. Отмечается, что охват попыток распространения вируса достигал 13 тысяч уникальных пользователей в сутки. Атаки проводились с помощью рассылки сообщений с вредоносными ссылками. Контакты заражённых устройств использовались для расширения базы спам-рассылки.

Сообщения, рассылаемые ботами злоумышленников, выглядели следующим образом: {Имя жертвы}, получeнo ммc: [вредоносная ссылка] от {Имя контакта жертвы}.

Отметим, вирус Asacub используется для хищения средств с банковских карт, привязанных к телефонным номерам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2018 года в «Лаборатории Касперского» предупредили о масштабной атаке банковского трояна Asacub.