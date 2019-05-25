Рим, 25 мая, 2019, 14:09 — ИА Регнум. В Римском оперном театре прошла премьера постановки «Огненный ангел», сочиненной великим русским композитором Сергеем Прокофьевым, об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эдгар Дега. Оркестр Оперы. 1868-1869

Зрители со всего мира смогли наблюдать прямую трансляцию оперы, которую осуществляла государственная телекомпания Италии RAI.

В роли рыцаря Рупрехта выступил солист из Великобритании Лейг Мелроз, а партию Ренаты исполнила певица из России Елена Поповская. В целом в произведении приняли участие многие российские исполнители.

Напомним, опера «Огненный ангел» была создана Прокофьевым в период между 1919—1926 годами. Литературным текстом к произведению послужил одноименный роман Валерия Брюсова.