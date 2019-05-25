Тверь, 25 мая, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Последние звонки для выпускников 9 и 11 классов проходят в школах Тверской области 23−25 мая. В этом году последний звонок прозвенел более чем для 18 тысяч выпускников региона — 5808 одиннадцатиклассников и 12 465 девятиклассников. Торжественное мероприятие в школе №15 Твери посетили губернатор Игорь Руденя, руководство города, депутаты, другие почётные гости, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя поздравил выпускников с «Последним звонком»

«Сегодня перед вами открывается новая дорога, перспективы самостоятельной взрослой жизни. В этом году в Тверской области более 18 тысяч выпускников. Вы наш самый главный потенциал, самая главная надежда. Не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели. Помните, что у вас есть ваша любимая страна, ваша любимая Тверская область и город Тверь. Наш регион — это территория с огромной историей, которой вы должны гордиться, где бы ни находились. Хотел бы выразить слова благодарности родителям выпускников и педагогам», — сказал Игорь Руденя, поздравляя выпускников.

«Не смейте забывать учителей. Пусть будет жизнь достойна их усилий. Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей», — процитировал глава региона строчки из стихотворения поэта Андрея Дементьева — уроженца Твери.

В этом году в школе №15 — семь выпускных классов: школу заканчивают 118 девятиклассников и 73 одиннадцатиклассника, из них пять отличников.

«Мы надеемся, что результаты по ЕГЭ будут самые лучшие, на сегодняшний момент все пробные экзамены ребята сдали на достаточно хороший балл, подтвердили свои знания. Мы гордимся всеми своими выпускниками!», — сказала в напутственном слове директор средней общеобразовательной школы № 15 Светлана Васильева.

По окончании мероприятия Игорь Руденя осмотрел школу: столовую, зимний сад, кабинеты начальных классов, технологии, здоровья, актовый зал. Губернатор также пообщался с выпускниками и оставил запись в школьной книге-летописи «Наш выпуск».

«Дорогие выпускники! Смело идите к своей мечте, достигайте поставленных целей! Любите Россию, любите Тверь! Поддерживайте и уважайте друг друга», — написал Игорь Руденя.

Школа №15 основана в 1948 году, сегодня здесь учатся около 1200 школьников. Школа входит в 10 лучших образовательных организаций по результатам участия во Всероссийской олимпиаде школьников, является победителем регионального конкурса по реализации программ дистанционного образования детей-инвалидов. Здесь изучают три иностранных языка: английский, немецкий, французский. С пятого класса у детей есть возможность изучать второй иностранный язык. В образовательном учреждении активно внедряются современные образовательные технологии, школа сотрудничает с Институтом Гёте в рамках изучения немецкого языка как второго иностранного. Обустроена площадка-макет по изучению ПДД, действует отряд юных инспекторов дорожного движения, детская организация «Школьное лесничество», отряд Юнармии. Система дополнительного образования представлена вокальной танцевальной студией, студией детского музыкального театра, ИЗО-студией. Работают секции «Алтимат-фрисби», волейбол, акробатика, лыжные гонки.