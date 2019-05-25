Москва, 25 мая, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Организаторы литературной премии «Ясная поляны» объявили длинный список претендентов на награду в номинации «Современная русская проза», об этом 24 мая сообщает издание «Культуромания».

Леонид Пастернак. Муки творчества. 1892

В мероприятии принял участи советник президента России по культуре Владимир Толстой, также являющийся председателем жюри конкурса.

«Спорили о том, могут ли входить в список авторы, уже получавшие премии. Много авторов толстых журналов. Мы должны поддерживать этот формат. Список вышел сбалансированный и интересный», — отметил Толстой.

В список вошли 43 автора, среди которых такие известные российские писатели, как Александр Архангельский, Лора Белоиван, Ксения Букша, Александр Бушковский, Анна Козлова и другие.

Напомним, номинация «Современная русская проза» является главной в литературном конкурсе «Ясная поляна», победители мероприятия определяют круг тенденций в современной отечественной литературы.