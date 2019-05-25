Кабул, 25 мая, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Как минимум 24 человека погибли во время наводнений в Афганистане с начала мая. Об этом 25 мая сообщается в пресс-релизе Афганского национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Afghanistan National Disaster Management Authority, ANDMA).

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

Ведомство сообщает, что в период с 3 по 25 мая наводнения в результате сильных ливней произошли в шести провинциях Афганистана. В число пострадавших входит и центральная провинция Кабул, а также провинции Герат, Гхор, Газни и другие.

В результате наводнений были повреждены 116 домов, 221 разрушен. В провинции Бамиан были эвакуированы более 500 человек. Погибло много скота, пострадали сельскохозяйственные угодья.

Ранее ИА REGNUM сообщало о как минимум 12 погибших в результате наводнений в Афганистане. Есть опасения, что из-за наводнений может серьёзно пострадать минарет в провинции Гхор, построенный в XII веке