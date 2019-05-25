Санкт-Петербург, 25 мая, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков рассказал, что он получил от своего клуба предложение о новом контракте. Его слова приводит 25 мая Sport24.

Вячеслав Евдокимов Юрий Жирков

«Зенит» мне сделал предложение», — рассказал Жирков.

Также 35-летний игрок отметил, что он и его семья в настоящее время рассматривает его, и что раз предлагают — значит, нужно оставаться, тем более, что у санкт-петербургской команды в настоящее время есть шанс в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов и отстоять титул чемпионов России.

Отметим, в нынешнем сезоне футболист сыграл за свой клуб только в 11 матчах из-за того, что восстанавливался после тяжелой травмы. В них он отметился тремя результативными передачами.