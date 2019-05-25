Москва, 25 мая, 2019, 13:02 — ИА Регнум. 22 мая посетители усадьбы Воронцово — Воронцовского парка на Юго-Западе Москвы, являющегося памятником садово-паркового искусства конца XVIII — начала XIX века, внезапно обнаружили, что на месте главного усадебного дома фельдмаршала Николая Репнина, разобранного в середине XIX века, память о котором сохраняется в виде большой зеленой поляны, начато строительство масштабного павильона поликлиники, притом что рядом с парком уже находятся 4 здания районных поликлиник.

Zemlevik Вход в усадьбу Воронцово

В тот же день по инициативе членов Общественного совета Воронцовского парка, куда входят активные жители и муниципальные депутаты Ломоносовского и Черемушкинского районов, в парке прошел народных сход, где все участники высказали резко негативное отношение к строительству на территории парка вообще и на месте главного усадебного дома в частности. Это нарушает сложившиеся исторические и природные визуальные связи, перекрывает виды на флигели усадьбы, запечатывает природную территорию, тем самым уменьшая площадь зеленой поверхности парка, что в условиях огромного количества посетителей парка является критическим фактором.

На сходе присутствовали директор парка А. Мартынов и представитель Департамента труда и соцзащиты В. Филиппов. Примечательно, что никаких разрешительных документов на стройку они предоставить не смогли, т. к. их попросту нет, в т. ч. согласования от Департамента культурного наследия. Также представители власти не смогли объяснить, чья это инициатива, откуда на неё выделяется финансирование и почему это всё необходимо делать в парке, а не в уже имеющихся поликлиниках рядом с парком. Тем не менее, несмотря на полное отсутствие разрешительных документов, стройка ведётся весьма активно, и большая часть павильона общей площадью около 400 кв. м уже построена. Вместо музея, создание которого давно обещано администрацией парка, создаётся некий странный объект — первый пример застройки исторической усадьбы — объекта культурного наследия!

Общественный совет Воронцовского парка подготовил тексты обращений во все контролирующие органы (размещены на сайте Совета и в группе в ФБ) с требованием немедленного прекращения незаконного строительства и ликвидации уже возведенных конструкций, а также с предложением возвести павильон поликлиники вне территории парка — на Аллее игр, в промзоне на ул. Челомея или в 43-м квартале Обручевского района, где уже давно просят о строительстве поликлиники.

Воронцовский парк (усадьба Воронцово) — бывшая родовая усадьба князей Репниных. Все существующие постройке сооружены на рубеже XVIII—XIX века при фельдмаршале Николае Васильевиче Репнине и его дочери княгине Александре Николаевне Волконской. Усадьба упоминается Л. Н. Толстым в романе «Война и мир» как место, где во время Отечественной войны 1812 года строил свой знаменитый воздушный шар механик Франц Леппих.

В 1820-х годах в Воронцове жила знаменитая московская красавица и поэтесса княгиня Зинаида Волконская. В 1827 году для встречи с нею в усадьбу приезжал великий польский поэт Адам Мицкевич.