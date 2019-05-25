Катманду, 25 мая, 2019, 12:54 — ИА Регнум. С начала 2019 года в ходе восхождения на высочайшую гору мира — Эверест — погибли 10 человек. Об этом сегодня, 25 мая, пишет издание Himalayan Times.

Николай Рерих. Гималаи. Эверест

По данным издания, с начала весеннего сезона восхождений на Эверест в 2019 году, на высочайшей вершине мира погибли 10 человек. Последний погибший — британец Робин Фишеро. Он скончался на высоте 8,6 тыс. метров. Напомним, что высота Эвереста — 8848 метров над уровнем моря.

Стоит отметить, что в последние годы на Эвересте регулярно скапливаются очереди из альпинистов, которые стремятся покорить вершину. Из-за ажиотажа людям приходится ждать своей очереди на подъём по нескольку часов, при этом они находятся в так называемой зоне смерти — на такой высоте, где организму не хватает кислорода и он медленно умирает от истощения.

22 мая в очереди к вершине Эвереста скопились порядка 300 человек. Это произошло из-за хорошей ясной погоды, так как подниматься на Эверест в плохую погоду практически невозможно. В тот день погибли как минимум два человека.