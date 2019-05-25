Берлин, 25 мая, 2019, 13:02 — ИА Регнум. В рамках международного культурного проекта «Русские сезоны» в столице Германии, городе Берлин проходят гастроли Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, сообщает 25 мая издание «Культуромания».

Джеймс Хэйллар. В театре

На Потсдамской площади, где располагается театральная сцена, был представлен мюзикл «Екатерина Великая», в музыкальной критике постановка именуется не иначе как «театральный блокбастер».

Причиной тому стала огромная, трехэтажная декорация, изображающая Зимний дворец, композитором к трехчасовой постановке выступил Сергей Дрезнин.