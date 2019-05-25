Москва, 25 мая, 2019, 12:51 — ИА Регнум. 25 и 26 мая в Московском энергетическом институте пройдет премьера театрального проекта «ГЭС-2 Опера». Он посвящен как бы двум знаковым событиям в истории знаменитого здания на Болотной набережной — собственно окончательному закрытию электростанции и открытию в этом пространстве культурного кластера с арт-резиденциями, мастерскими и залами для концертов и перформансов всех жанров, а также с кафе, ресторанами, библиотекой и книжным магазином.

(сс) Ludvig14 Здание ГЭС-2 в январе 2017

Режиссером действа «ГЭС-2 Опера» выступил Всеволод Лисовский, который утверждает, что в основе представления лежат воспоминания бывших работников электростанции. Музыку написал композитор Дмитрий Власик.

Сам новый культурный кластер должен быть открыт в 2020 году. Сейчас там идут ремонтные и реставрационные работы. Проект осуществляет фонда V-A-C. Фонд «Виктория — искусство быть современным» (V-A-C) основан в 2009 году по инициативе мецената, председателя правления ОАО «Новатэк» Леонида Михельсона и Терезы Мавики.