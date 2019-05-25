Вашингтон, 25 мая, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Режиссер фильма «Соник», основанного на культовой видеоигре, Джефф Фаулер объявил о небольшом переносе картины, об этом он сообщил 24 мая на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

«Берем чуть больше времени, чтобы Соник предстал в самом лучшем виде», — подчеркнул режиссер, запланировав дату премьеры на 14 февраля 2020 года.

Причиной переноса премьеры стала резкая критика со стороны поклонников видеоигры, недовольных внешним обликом их любимого персонажа, который они увидели после демонстрации в сети первого трейлера.

Напомним, образ «Соника» была разработан компанией SEGA, видеоигра о приключениях синего ежа снискали огромное количество поклонников во всем мире, что и обусловило желание снять художественный фильм о синем еже.