Ханты-Мансийск, 25 мая, 2019, 13:26 — ИА Регнум. «Российские железные дороги» взяли на себя обязательства реконструировать в Югре вокзалы в Сургуте и Пыть — Яхе. Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что правительством региона принято решение для создания железнодорожного вокзала в Нягани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Альфред Сислей. Подъезд к вокзалу. 1894

Глава Югры провела 24 мая 2019 года рабочую встречу с новым руководителем Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым.

«Развитие вокзальных комплексов — это для нас важный вопрос, потому что это ворота, где мы встречаем людей, отправляем в отпуск. Это то место, где сосредотачивается большое количество ожиданий как для человека, так и экономики», — отметила в ходе встречи Наталья Комарова.

Иван Колесников в свою очередь отметил, что состоялся аукцион на определение подрядчика реконструкции вокзала в Сургуте. Им стала корпорация «Р-Индустрия» из Санкт-Петербурга. По словам руководителя Свердловской железной дороги, в июне «с большой долей вероятности» начнётся строительство важного для экономической столицы Югры объекта.

Что касается вокзала в Нягани, то там с 2008 года недостроенное здание вокзала пребывает в замороженном состоянии. Завершить работы предполагалось к декабрю 2017 года, но сроки возведения откладывались на неопределённое время.