Москва, 25 мая, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Транспортировка космической обсерватории «Спектр-УФ» на космодром запланирована на период с конца июля по начало сентября 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Www.laspace.ru Астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ»

Космическая обсерватория «Спектр-УФ», предназначенная для наблюдений в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра, производится специалистами НПО им. Лавочкина.

По данным издания, на предприятии уже провели вибродинамические и термовакуумные испытания отработочных изделий телескопа для «Спектр-УФ». Ожидается, что сборка комплекса научной аппаратуры на космическом аппарате будет завершена в 2022 году. Финальная подготовка и транспортировка аппарата на космодром запланированы на вторую половину лета 2025 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года на космодром Байконур был доставлен космический аппарат с орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ». Запуск с использованием ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «ДМ-03» запланирован на 21 июня.