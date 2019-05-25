Лондон, 25 мая, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Футбольный мадридский клуб «Реал» снова хочет приобрести бельгийского защитника лондонской команды «Челси» Эдена Азара, сообщает 25 мая The Telegraph.

Www.chelseafc.com Эден Азар

По данным источника, мадридский клуб готовится сделать команде из Лондона новое предложение после финального матча Лиги Европы, между «Челси» и другой лондонской командой — «Арсенал».

Также известно, что лондонцы хотят выручить за футболиста не менее 130 млн евро, в то время как «Реал» готов заплатить за 28-летнего бельгийца только 88 млн евро. Несмотря на это в мадридском клубе уверены, что футболист перейдет в состав «Реала».

Отметим, текущий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл за клуб в 51 мачтах и смог в них забить 19 мячей и сделать 16 результативных передач. Финальный матч Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» состоится 29 мая в Баку.