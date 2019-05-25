Вашингтон, 25 мая, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Операционная система для мобильных устройств от китайской компании Huawei будет готова к использованию в КНР к концу 2019 года, а в других странах — в начале 2020 года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Huawei.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский смартфон

В настоящее время рынок операционных систем для мобильных устройств практически полностью поделен между системами Android от Google и iOS от Apple. Некоторые технологические компании, включая южнокорейскую Samsung и американскую Microsoft, разрабатывали альтернативные системы, однако они не смогли занять достаточно большой доли рынка.

В середине мая министерство торговли США внесло компанию Huawei в «чёрный список». Это значит, что Huawei не сможет использовать программное и аппаратное обеспечение от американских поставщиков, включая Google. Сама операционная система Android является свободно распространяемой, однако в случае вступления запрета в силу (в настоящее время действует 90-дневная отсрочка) на будущих моделях смартфонов Huawei не смогут использоваться популярные приложения Google, включая почтовый сервис Gmail, картографический сервис Maps и магазин приложений Google Play.

Достоверная информация об операционной системе, разрабатываемой в Huawei, является очень скудной. Даже озвученное название Hongmeng не является окончательным вариантом. По данным издания, операционная система будет выпущена в Китае в конце 2019 года, а в других странах — в начале 2020 года. Однако наиболее проблемным станет не развёртывание самой операционной системы, а создание обширной системы мобильных приложений. Ожидается, что на эту работу потребуется не менее двух-трёх лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю заявил, что компания разработала резервную операционную систему для мобильных устройств, которая может быть использована в случае «чрезвычайных обстоятельств».