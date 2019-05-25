Киев, 25 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Представитель нового президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров страны Андрей Герус признал, что Киев на данный момент никаким образом не может прекратить экономические отношения с Российской Федерацией. Об этом Герус сказал в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Геруса спросили, что в команде нового президента думают о полном прекращении торговли с Россией.

«Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу», — ответил он.

Представитель Зеленского добавил, что большое количество украинской продукции продолжает поставляться в Россию. От этого Киев получает экспортную выручку, а это делает страну «сильнее». Кроме того, украинская экономика, особенно её энергетическая сфера, сохраняет свою зависимость от России.

«И более того, если мы нефтепродукты берем из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, все равно эти продукты изготовлены из российской нефти. Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно», — констатировал Герус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущая украинская власть неоднократно заявляла, что Киев якобы подвергся агрессии со стороны Москвы, и вообще, Украина якобы воюет с Россией уже несколько лет. При этом торговля между двумя странами не прекращалась ни на день.