Пхеньян, 25 мая, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Северная Корея вновь обвинила США в провале переговоров в Ханое, которые прошли в конце февраля. Пхеньян требует от Вашингтона нового подхода к ведению переговоров, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление представителя МИД КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Пхеньян видит попытки США избежать ответственности за провал переговоров, заявили в северокорейском МИДе. С нынешним подходом, который заключается в жестком давлении на КНДР и нежелании идти на уступки, США не смогут достичь прогресса в переговорах, подчеркнул представитель МИД.

Фактически, диалог между двумя странами остановился, и на протяжении последних трёх месяцев неизвестно о каких бы то ни было договоренностях. При этом в мае Северная Корея запустила несколько ракет меньшей дальности, что, впрочем, не является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, однако служит ясным сигналом недовольства Пхеньяна сложившейся ситуацией.