Сеул, 25 мая, 2019, 13:49 — ИА Регнум. На одной из военных баз США в Южной Корее обнаружены высокие концентрации ядовитых веществ. В ближайшее время корпорация Hyundai Engineering and Construction начнёт процесс очистки, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Токсичные вещества

Речь идёт о военной базе в Инчхоне, неподалёку от столицы Республики Корея. В конце 2018 года министерство окружающей среды провело анализ, в результате которого обнаружились следы ядовитых масел, диоксинов и других токсичных химических веществ. Исследование проводилось по причине возможной передачи объекта на баланс южнокорейского министерства обороны.

Общая площадь военной базы составляет 480 тысяч квадратных метров, поэтому очистка займёт несколько лет — ожидается, что она завершится лишь к 2022 году.

В данный момент Сеул и Вашингтон ведут переговоры о содержании военного контингента на территории Республики Корея. США требуют увеличить расходы до 1,1 миллиардов долларов, поэтому некоторые объекты будут обслуживаться за счёт средств бюджета южнокорейского минобороны.