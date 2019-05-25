Москва, 25 мая, 2019, 10:51 — ИА Регнум. 26 мая живая рок-легенда, основатель культовых групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-питер» Вячеслав Бутусов на Светлановской сцене Московского международного Дома музыки проведет творческий вечер. Для своих поклонников он подготовил программу из старых и новых песен. Поклонники услышат оригинальные аранжировки знакомых песен, акустическое исполнение известных баллад. Ожидается, что певец и композитор представит публике свою новую песню, написанную на стихи Александра Пушкина. Композиция «Чудное мгновенье» на известное посвящение великого поэта Анне Керн, войдет в новый альбом Вячеслава Бутусова.