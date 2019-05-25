Тюмень, 25 мая, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Тюменка получила получила травмы в автобусе при взрыве воздушного ресивера. Медики диагностировали у неё контузию уха и ушиб колена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

Паскаль Даньян-Бувре. Происшествие. 1880

По информации регионального управления МЧС России, инцидент произошёл утром 24 мая 2019 года в городском автобусе маршрута № 25 в Тюмени. В автобусе от сильного давления лопнул воздушный ресивер в салоне под обшивкой. Пострадала 38-летняя пассажирка.

Женщина была доставлена в областную клиническую больницу № 2. Врачи диагностировали у неё контузию уха и ушиб колена, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в жители России периодически получают травмы в общественном транспорте. Недавно у транспортной компании отсудила компенсацию жительница Челябинска, получившая электротравму при выходе из троллейбуса. Она три дня провела в реанимации и до сих пор продолжает лечение.