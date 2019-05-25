Исламабад, 25 мая, 2019, 11:01 — ИА Регнум. 24 мая МВФ (Международный Валютный Фонд) заявил, что кредитная программа, соглашение о которой было достигнуто с Пакистаном, позволит стабилизировать экономику страны.

Www.imf.org Джерри Райс

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель МВФ Джерри Райс провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал журналистам об условиях кредитной программы, предназначенной для Пакистана. По словам Джерри Райса, трехлетняя кредитная программа на сумму 6 миллиардов долларов позволит стране достичь экономического прогресса и заняться развитием социальной сферы и инфраструктуры. Официальный представитель МВФ отметил, что целью международного кредитора являются масштабные экономические реформы в Пакистане.

Напомним, что правительство Пакистана и делегация МВФ достигли соглашения по поводу трехлетней кредитной программы на общую сумму 6 миллиардов долларов. Деньги нужны, чтобы спасти страну от кризиса дефицита платежного баланса.