Исламабад, 25 мая, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его пакистанский коллега Шах Мехмуд Куреши подписали совместное заявление, в котором выступили против использования оружия в космическом пространстве.

Прекратить милитаризацию космоса! 1980-е

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», министры провели встречу в столице Киргизии Бишкеке в рамках Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В официальном заявлении по итогам встречи стороны осудили применение любых типов вооружения в космосе, обязались не использовать вооружение в космическом пространстве, а также предпринять все усилия, чтобы воспрепятствовать его милитаризации.

Напомним, что ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об успешном запуске противоспутниковых ракет, поразивших индийский сателлит на околоземной орбите. По словам главы правительства Индии, благодаря операции страна стала «четвертой в мире космической державой».