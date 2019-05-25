Анкара, 25 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Наземный дрон-камикадзе, разработанный турецким оборонным предприятием OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri AŞ, получил название Delü в честь особых подразделений османской армии, первыми вступавших в схватку с врагом и славившихся бесстрашием, храбростью и решительностью.

Www.ostimsavunma.org Презентация продукции предприятия OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri на международной ярмарке обороны IDEF

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, генеральный директор предприятия Ахмет Чошкун заявил, что машина была впервые продемонстрирована широкой общественности на 14-ой Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019. По его словам, «родственник» Delü, крупнейший турецкий дрон Demirhan, оснащен боевым модулем, разработанным предприятием ASELSAN, и включающим в себя 12,7-мм зенитный пулемёт. Дрон выполнен на гусеничном ходу, что обеспечивает его большую проходимость. Связь с Demirhan может поддерживаться с расстояния до 3 километров, а время его автономной работы достигает 8 часов. Дрон имеет габариты: 266 см в длину, 116 — в высоту и 196 — в ширину. Его вес достигает 2 тонн. Delü, предназначенный для первичного исследования районов повышенной опасности, может быть полностью бесшумным благодаря особому электромотору. Он имеет существенно меньшие габариты: 108 см в длину, 36 — в высоту и 50 — в ширину. Вес машины — 150 кг. И Delü, и Demirhan могут взбираться по плоскости с наклоном в 45°.