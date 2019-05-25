Москва, 25 мая, 2019, 10:37 — ИА Регнум. В Российском историческом обществе в Москве состоялось представление новой работы известной петербургской журналистки и продюсера Бэллы Курковой фильма «Запретная глава». Это одна из частей многосерийного телефильма «Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным…», посвященного писателю Даниилу Гранину.

Kremlin.ru Даниил Гранин

Этот фильм — своего рода трагический путеводитель по блокадному Ленинграду. В основе ленты — работа Даниила Гранина и его соратников над картой, на которой отмечены знаковые места обороны города, эвакуации людей, заводов и фабрик, Дорога жизни, то есть те места, которые хорошо знал сам писатель, посвятивший многие годы изучению героической истории любимого города. В фильме также рассказывается о многих драматических событиях, роли председателя Совета народных комиссаров РСФСР Алексея Косыгина в организации системы снабжения. Рассказывая о своей работе с писателем, Бэлла Куркова подчеркнула, что «Гранин до конца жизни не мог успокоиться, что много пятен в этой блокаде».

Название фильма «Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным…» — это знаменитое изречение замечательного писателя Даниила Гранина. Это, по сути, кредо, с которым он очень достойно прожил большую и очень насыщенную событиями жизнь.