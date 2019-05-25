Мадрид, 25 мая, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Футбольный мадридский клуб «Реал» сделал неудачную попытку приобрести сенегальского защитника команды «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Tuttomercatoweb.

Www.sscnapoli.it Калиду Кулибали

Согласно данных источника, испанский клуб предложил «Наполи» за 27-летнего сенегальца сумму в размере 90 млн евро, однако руководство итальянского клуба не стало продавать игрока, являющегося ключевым для «Наполи». Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 48 матчах и отметился в них двумя голами и одной результативной передачей. Его примерная трансферная стоимость составляет 70 млн евро, ранее он играл за клубы «Генк» и «Метц».