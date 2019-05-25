Анкара, 25 мая, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в эфире итальянского государственного телеканала Rai заявил, что Евросоюз должен попытаться улучшить отношения с Турцией. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, 82-летний Сильвио Берлускони, ранее бывший лидером партии Forza İtalya, объявил об участии в выборах в Европарламент, которые пройдут 26 мая 2019 года. Сильвио Берлускони, в частности, заявил: «Евросоюз делал много ошибок во внешней политике. ЕС бессилен перед ошибочными решениями и торговой войной США. Евросоюз должен продемонстрировать единство в сферах внешней политики и обороны». По его мнению, Евросоюз должен попытаться улучшить отношения с Россией и Турцией.