Анкара, 25 мая, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Турецкой Республики заявило, что силы безопасности Турции ликвидировали члена террористической организации Рабочая партия Курдистана Ферхата Акгюна.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, согласно имеющимся сведениям, в ходе контртеррористической операции, проведенной силами безопасности Турции в провинции Элязыг, помимо Акгюна был уничтожен еще один вооруженный боевик Рабочей партии Курдистана. Ферхат Акгюн числился в так называемом «сером списке» разыскиваемых террористов МВД Турции. За помощь в поимке террориста властями было назначено вознаграждение в размере 300 тысяч турецких лир (51 тысяча долларов). Ферхат Акгюн был известен под кодовым именем «Сореж Татван».