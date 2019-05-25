Токио, 25 мая, 2019, 12:32 — ИА Регнум. 24 мая парламент Японии одобрил закон о сокращении пищевых отходов, объем которых ежегодно составляет 6 миллионов тон. В соответствии с законодательством, центральное правительство разработает базовую политику по этому вопросу для муниципалитетов, которые впоследствии должны будут составить свои планы действий. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», в прошлом году в социальных сетях появились изображения со свалками с едой из супермаркетов, в связи с чем японское правительство обратилось к продуктовым магазинам, чтобы те избегали больших объемов поставок, превышающих среднее потребление. При этом, большинство выброшенной еды — это пригодная к употреблению еда. Некоторые крупнейшие сетевые супермаркеты, такие как Seven-Eleven Japan и Lawson, будут продавать продукцию с истекающим сроком годности отдельно и со скидкой.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Ранее в Японии провели встречу министры сельского хозяйства стран «Большой двадцатки» и подтвердили необходимость уменьшения пищевых отходов.