Париж, 25 мая, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» готов заплатить 50 млн евро за переход в свой состав бразильского полузащитника команды «Наполи» Аллана, сообщает 25 мая France Football.

Www.sscnapoli.it Аллан Маркес Лоурейро

По данным источника, французский клуб намерен провести данную сделку до начала Кубка Америки 2019 года, куда Аллан вызван для выступления за сборную Бразилии.

Отметим, во время зимнего трансферного окна «ПСЖ» уже пытался приобрести 28-летнего бразильца, однако тогда президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис запросил за игрока 80 млн евро.

Напомним, бразильский полузащитник играет в «Наполи» с 2015 года и в нынешнем сезоне сыграл за клуб в 47 матчах, отметившись в них одним голом.