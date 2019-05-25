Скопье, 25 мая, 2019, 11:17 — ИА Регнум. 24 мая правительства Черногории и Северной Македонии провели совместное заседание в столице Черногории Подгорице.

Www.gov.me Заседание правительств Черногории и Северной Македонии

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», делегацию Северной Македонии возглавлял премьер Зоран Заев, находящийсяв Черногории с официальном визитом по приглашению своего черногорского коллеги Душко Марковича.

В ходе заседания был подписан ряд соглашений и меморандумы о сотрудничестве в сфере внутренних дел, защите окружающей среды и здравоохранении.

Напомним, 23 мая Зоран Заев встретился с президентом Черногории Мило Джукановичем и спикером парламента Черногории Иваном Брайовичем.