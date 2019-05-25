Токио, 25 мая, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от Токио. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает главное метеорологическое агентство Японии.

Петр Басин. Землетрясение в Рокка ди Папа близ Рима. 1830

Подземные толчки были зафиксированы в 15:20 по местному времени (9:20 по московскому времени) в соседней с японской столицей префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине в 40 километров.

Данное землетрясение ощущалось в разных районах Токио с силой 3−4 балла.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.