Санкт-Петербург, 25 мая, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Торжественный спуск на воду атомного ледокола «Урал» пройдёт 25 мая на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба судостроительного предприятия.

Www.bz.ru Атомный ледокол «Урал»

Третий атомный ледокол проекта 22 220 «Урал» был заложен на Балтийском заводе 25 июля 2016 года, 25 мая он будет торжественно спущен на воду. В отличие от первого ледокола проекта 22 220 «Арктика», «Урал» сойдёт со стапеля с уже загруженными реакторными установками.

Заказчиком «Урала», как и двух предыдущих ледоколов этой серии, является госкорпорация «Росатом». Планируется, что третий атомный ледокол будет сдан в 2022 году.

Ледоколы проекта 22 220 обладают следующими характеристиками: длина — 173,3 м, ширина — 34 м, высота — 52 м. Водоизмещение составляет 33,54 тыс. тонн. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов в арктических условия, пробивая лёд толщиной до 3 м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая замглавы госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша рассказал, что на Балтийском заводе специалисты приступили к загрузке ядерного топлива в реактор первого ледокола серии 22 220 «Акртика».