Ньюкасл, Великобритания, 25 мая, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного английского клуба «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес отказался от нескольких предложений о продолжении карьеры в другом клубе, сообщает 25 мая Chronicle.

Www.nufc.co.uk Рафаэль Бенитес

По данным источника, в услугах 59-летнего испанского специалиста были заинтересованы клубы «Марсель» и «Рома», однако последний предпочел им дальнейшую работу в «Ньюкасле».

Отметим, в нынешнем сезоне «Ньюкасл», который Бенитес возглавляет с 2016 года, финишировал на тринадцатом месте в чемпионате английской Премьер-лиги.

Напомним, ранее Бенитес был главным наставником таких клубов как «Валенсия», «Реал», «Ливерпуль», «Интер», «Наполи» и «Челси». «Валенсия» под его руководством дважды побеждала в чемпионате Испании и оин раз выигрывала Кубок УЕФА., «Ливерпуль» — стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Лиги чемпионов, а «Челси» — выиграл в Лиге Европы.