Барселона, Испания, 25 мая, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины и футбольного испанского клуба «Барселона» Лионель Месси стал шестой раз в карьере обладателем «Золотой бутсы», вручаемой лучшему снайперу Европы.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

В нынешнем сезоне 31-летний аргентинский форвард отметился 36 голами в 34 матчах за свой клуб, что и позволило ему выиграть данный трофей.

Шансы на то, чтобы обогнать Месси и стать лучшим снайпером Европы были у Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», однако в заключительном туре французского чемпионата форвард смог забить только один мяч, доведя общее их количество в сезоне до 33 и оставшись вторым после Месси.

Также теоретические шансы на получение «Золотой бутсы» остаются у нападающего итальянской «Сампдории» Фабио Куальярелла, однако для этого ему необходимо забить в матче заключительного тура итальянского чемпионата с туринским «Ювентусом» как минимум 11 голов.

Отметим, трофей «Золотая бутса» вручается лучшему европейскому снайперу с 1968 года. Лионель Месси является рекордсменом по количеству полученных наград. На втором месте португалец Кришитиану Роналду, играющий в настоящее время в туринском «Ювентусе», который выигрывал «Золотую бутсу» четыре раза.