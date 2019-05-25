Лондон, 25 мая, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Форвард лондонского футбольного клуба «Арсенал» Дэнни Уэлбек вероятнее всего поменяет свой текущий клуб нынешним летом, сообщает 25 мая Evening Standard.

(сс) Ronnie Macdonald Дэнни Уэлбек

Согласно данных издания, «Арсенал» не намерен продлевать с ним истекающий этим летом контакт, что позволит нападающему перейти в другой клуб бесплатно, получив статус свободного агента.

Также сообщается, что в настоящее время наиболее вероятный претендент на Уэлбека — команда «Эвертон». Кроме этого, им интересуются «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон», «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед».

Отметим, 28-летний Уэлбек перешел в лондонский «Арсенал» из клуба «Манчестер Юнайтед» за 20 млн евро. в сезоне 2018/19 сыграл за клуб в восьми матчах и отметился в них одним голом и одной результативной передачей.