Варшава, 25 мая, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Сборная Украины по футболу U-20 переиграла команду США в мачте группового этапа молодежного футбольного чемпионата мира, проходящего в Польше.

(сс) Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Украинский болельщик

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

У победителей голы на счету Сергея Булеца (26-я минута) и Дениса Попова (51-я). У их оппонентов мячом отметился Брандон Сервания (32-я).

Отметим, по итогам встречи сборная Украины с 3 очками находится на первом месте группы D молодежного чемпионата мира по футболу (U-20) и делит его с командой Нигерии. Сборная США на последнем, четвертом месте.