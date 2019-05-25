Дублин, 25 мая, 2019, 07:02 — ИА Регнум. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор получил травму левой руки во время тренировки, об этом он сам написал в своем Instagram.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

В своем сообщении ирландец сообщал, что в настоящее время он ведет тяжелые спарринг-сессии и тренировки, в которых он двигается до конца. К сообщению также прикреплено фото, на котором боец запечатлен с забинтованной рукой.

«Залечу травму и снова вперед. Ничто меня не остановит», — написал Макгрегор.

Отметим, свой предыдущий бой в UFC Макгрегор провел в октябре 2018 года с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и проиграл его. После поединка бойцы и их команды устроили в зале потасовку, за которую в настоящее время отбывают дисквалификацию. Следующим соперником Макгрегора станет представитель США Джастин Гэтжи.