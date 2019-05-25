Минск, 25 мая, 2019, 06:04 — ИА Регнум. Вопрос компенсации Минску потерь от поставок в Белоруссию загрязнённой российской нефти Москва обсуждать готова, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас, сообщает БелТА.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с Премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом

По итогам встречи с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, белорусский чиновник отметил, что в подписанном с российской стороной протоколе есть и этот пункт. Сейчас необходимо время для оценки ущерба, которое понесла Белоруссия.

«Ещё раз сегодня было подтверждено, что российская сторона готова решать вопросы компенсации», — сказал Румас.

Напомним, встреча Румаса и Медведева посвящённая проблеме с поставками российской нефти по нефтепроводу «Дружба», состоялась в Москве 23 мая. Позже, находясь в Минске, Румас сказал, что и Белоруссии и России выгодно как можно быстрее начать прокачку качественной нефти в направлении Европы.

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