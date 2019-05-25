Минск, 25 мая, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Весь объём транзита нефти, который стандартно поставляется в Западную Европу, может быть поставлен в течение оставшегося до конца года времени, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас, сообщает БелТА.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

По итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым, Румас заявил:

«Мы считаем, что есть ещё время восполнить весь тот объем транзита, который стандартно проходит в течение года в сторону Западной Европы, и получить соответствующие доходы белорусским субъектам хозяйствования».

Он уточнил, что договорился с российской стороной о дополнительных мерах по поставке нефти на завод «Нафтан» (город Новополоцк, Белоруссия), чтобы нарастить загрузку до ста процентов с 65%. Также нужно должным образом загрузить транзитную трубу российской нефтью.

Напомним, падение транзита российской нефти через Белоруссию на нефтепроводе «Дружба» произошло после инцидента со вбросом хлорорганики в один из узлов нефтепровода. В итоге нефть временно не поступала в Белоруссию и Польшу.

Сейчас поставки российской нефти в Белоруссию идут в штатном режиме. Инцидент со вбросом нефти расследуется.

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