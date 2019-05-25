Джакарта, 25 мая, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Оппозиционный кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто подал иск в Конституционный суд с намерением оспорить итоги выборов, сообщает портал Kompas.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

Сообщается, что Субианто намерен добиться пересмотра результатов выборов, прошедших в стране 17 апреля. По его словам, в ходе голосования были зафиксированы множественные нарушения, которые якобы могли повлиять на итоги выборов. Пресс-служба Конституционного суда сообщила, что слушания по иску назначены на 14 июня. Окончательное решение суд примет к 28 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦИК Индонезии объявил результаты президентских выборов в стране. По итогам голосования, победил действующий президент Джоко Видодо, набрав 55,5% голосов. После этого в стране прошли протесты несогласных с объявленными результатами.