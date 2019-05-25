Сан-Хосе, 25 мая, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина РФ

Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней. Нужен только загранпаспорт. Аналогичные правила действуют для костариканцев на территории России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в числе стран, которые граждане РФ назвали наиболее желательными для посещения, оказались Италия, Франция и Германии.