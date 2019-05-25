Стамбул, Турция, 25 мая, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Возвращение в Россию начали шесть российских моряков, которых держали на арестованном в Стамбуле (Турция) судне Streamline, сообщили 25 мая в российском генконсульстве.

Буксирное судно в порту Стамбула

«Шесть российских моряков, находившихся фактически в плену почти год на сухогрузе Streamline, 24 мая наконец-то смогли сойти на берег и отправиться на родину», — сообщили в ведомстве.

В генконсульстве отметили, что российские граждане оказались «заложниками судебного разбирательства двух турецких хозяйствующих субъектов, претендующих на право владения судном».

Напомним, арест Streamline в Стамбуле произошёл в июне минувшего года. Сухогруз пришёл в Стамбул из Ростова-на-Дону на ремонт, где был арестован из-за долгов его прежнего владельца.

В ноябре 2018 г. моряки объявили голодовку в знак протеста против сложившейся ситуации и невыплаты им зарплаты. В конце марта стало известно, что раньше апреля вернуться в Россию они не смогут.

Несколько недель назад турецкая компания Аkca Shipping, которая заключала в июне прошлого года трудовой договор с моряками, и агент «Гандол марин» полностью прекратили обслуживание судна и команды.

То есть у моряков не было пищи и воды. Аkca Shipping также отказалась погасить долги по зарплате и оплатить возврат моряков на Родину. Команда подала на компанию в суд.