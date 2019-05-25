Екатеринбург, 25 мая, 2019, 04:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, в результате чего одна из машин вылетела на тротуар, сбив женщину, сообщает «Екатеринбург в эфире».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Машина скорой помощи

Сообщается, что ДТП произошло на перекрестке улиц Крауля и Мельникова в районе Центрального стадиона. В результате столкновения один из автомобилей вылетел на пешеходный переход и сбил женщину. Отмечается, что женщина получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая водитель такси сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. Сообщалось, что водитель поворачивал с проспекта Мира на улицу Победы и не заметил переходившую дорогу девочку. В результате столкновения девочка получила ушибы ноги.