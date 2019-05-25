Москва, 25 мая, 2019, 03:52 — ИА Регнум. Темп роста российского ВВП восстановился в апреле по сравнению с прошлогодним показателем до 1,6%, сообщает Минэкономразвития в своём докладе «Картина деловой активности».

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Аналитики отмечают, что с января по апрель этого года рост ВВП составил 0,8% год к году. Причиной роста показателя в нынешнем апреле стало «улучшение динамики промышленности».

Напомним, в первом квартале 2019 г. наблюдалось замедление роста ВВП до 0,8%.

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