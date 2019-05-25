США, 25 мая, 2019, 03:53 — ИА Регнум. Сотрудники американской закусочной Wendy's в штате Флорида обнаружили мужчину, принимающего ванну в посудомоечной раковине на кухне заведения, передает телеканал Local 10.

Уточка для ванной

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После того как видеоролик, запечатлевший произошедшее, разошелся по соцсетям, департамент бизнеса и профессионального урегулирования штата Флорида начал расследование. Также свое расследование решило провести и руководство закусочной.

«Мы серьезно относимся к произошедшему и, совершенно очевидно, что такие инциденты неприемлемы. Это был розыгрыш от человека, который больше не работает в закусочной и который явно не руководствовался здравым смыслом. Мы воспользуемся возможностью пересмотреть наши строгие критерии контроля качества в наших ресторанах», — заявил директор по маркетингу компании — владельца закусочной.