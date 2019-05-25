Джакарта, 25 мая, 2019, 03:20 — ИА Регнум. Девять деревень покрыты пеплом после извержения в ночь на 25 мая вулкана Агунг на острове Бали (Индонезия), сообщает Associated Press.

(сс) shankar s Вулкан Агунг

Уточняется, что лава разлилась на три километра от кратера. Процесс извержения продолжался порядка четырёх часов.

Извержение вулкана повлияло на работу аэропортов. Отменены пять рейсов с Бали, кроме того, воздушная гавань острова не приняла четыре рейса, которые были перенаправлены в другие аэропорты.

Напомним, Агунг находится на востоке Бали. Диаметр кратера Агунга составляет 520×375 метров.

В 2018 г. активность вулкан проявил вечером 2 июля, когда произошёл выброс пепла в результате семиминутного извержения, а в 2019 г. зафиксированы два извержения — в феврале и в мае.