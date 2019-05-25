Москва, 25 мая, 2019, 03:01 — ИА Регнум. Председателем правления Сбербанка снова стал Герман Греф. Годовое собрание акционеров, на котором прошло переизбрание Грефа, состоялось 24 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герман Греф

Уточняется, что «против» кандидатуры Грефа были 22,1 млн обыкновенных акций, «за» — 16 млрд 507,1 млн акций при полутора миллионах воздержавшихся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая Греф заявил, что «не мечтает» о возвращении в правительство. Впрочем, если сложится экстренная ситуация, он готов идти на работу «туда, где нужно».