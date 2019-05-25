Вашингтон, 25 мая, 2019, 03:06 — ИА Регнум. Президент США Доналд Трамп не исключил помилования ряда американских военнослужащих, осужденных за военные преступления, сообщает агентство Associated Press.

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». Реж. Юрий Прытков. 1969. СССР Выбор

«Некоторые из этих бойцов прошли через тяжелые и долги бои. Вы знаете, мы же учим их хорошо сражаться, а затем, когда они воюют, иногда с ними поступают очень несправедливо», — заявил Трамп.

При этом американский президент заявил, что пока не принимал никаких решений по этому вопросу:

«Я еще ничего не предпринимал. Я не решил пока… Их пока двое-трое — таких (военнослужащих — прим. ИА REGNUM ). Это всё достаточно противоречиво. Вполне возможно, что я посмотрю, как будут проходить судебные процессы, а уже после них приму решение».

На это заявление отреагировала организация американских ветеранов Вьетнама. Представители организации выступили против помилования обвиняемых или осужденных за военные преступления, которые, как они считают, будут подрывать правосудие в стране. Они подчеркнули, что не видят причин отказываться от кодекса поведения и принципов Нюрнбергского процесса, которые воплощены во Всеобщем кодексе военной юстиции.