Сан-Франциско, США, 25 мая, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Тело мертвого серого кита вынесло на берег залива Сан-Франциско в США, сообщает агентство Associated Press.

(сс) Sarah Nichols Мертвый кит

Сообщается, что местные жители обнаружили мертвого кита на пляже национального побережья Поинт-Рейес. Сотрудники Центра изучения морских млекопитающих планируют провести вскрытие кита, чтобы определить причину его смерти.

Центр отмечает, что это уже 13-й погибший серый кит, которого выбросило на берег с марта 2019 года. В настоящее время специалисты не знают, что приводит к смертям этих млекопитающих. По одной из версий, киты погибают от голода и не могут совершить свою ежегодную миграцию из вод Мексики к Аляске.