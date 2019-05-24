Москва, 25 мая, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Трое злоумышленников избили водителя мотоцикла и отобрали его транспортное средство в Москве, сообщает пресс-служба столичного управление МВД РФ.

Мотоциклист

Сообщается, что инцидент произошел в районе 21:30 по московскому времени на Севастопольском проспекте. Неизвестные избили мужчину, после чего похитили мотоцикл и скрылись с места происшествия. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. В настоящее время полиция разыскивает преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая неизвестные напали на сотрудника полиции в Туле. Они избили его и похитили табельное оружие. Полиция ведет розыск преступников.